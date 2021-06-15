Новая школа, детсад, скейт-площадка и премии соцработникам: Беглов подвёл итоги прошлой недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов традиционно отчитался об итогах прошедшей недели у себя на странице "ВКонтакте".

Сначала он напомнил, что осмотрел новую школу и детсад, расположившиеся на Торфяной дороге в Приморском районе. Первых детей учебные учреждения должны принять уже 1 сентября. Город намерен приобрести на баланс Петербурга оба здания. Также Беглов поручил отремонтировать скейт-парк в парке 300-летия. Закрывая вопрос, он напомнил, что в ближайшие годы на проспекте Энергетиков будет возведён новый центр детского и юношеского творчества "Охта".

Кроме того, на ушедшей неделе губернатор оценил степень выполненных работ по реконструкции Северной станции аэрации.

Наконец, городской глава известил о премировании лучших социальных работников и награждении заслуженных горожан. Параллельно он пообещал создать информационную систему для поиска социально ориентированных некоммерческих организаций, которых в городе функционирует уже более трёх тысяч.

"Теперь каждый петербуржец сможет найти фонд, который захочет поддержать пожертвованием или волонтёрством, или, наоборот, организацию, в которую можно обратиться за помощью. На поддержку некоммерческих организаций город выделил 2,5 миллиарда рублей", - сообщил Беглов.

К слову, губернатор не вспомнил о существенном ухудшении эпидобстановки во вверенном ему городе.

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