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15 июня, 18:56

Эсеры хотят сделать добровольным техосмотр личных автомобилей

фото ЗакС политика Эсеры хотят сделать добровольным техосмотр личных автомобилей

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла на рассмотрение коллег законопроект, по которому меняется порядок прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей, и оно приобретает добровольный характер. Лидер партии Сергей Миронов отметил, что, вероятно, проблема становится все актуальнее, поскольку его аналогичную инициативу два года назад отклонили, а летом 2021 года в поддержку идеи уже публично высказываются представители МВД.

"Мы не раз говорили о том, что техосмотр не имеет никакого отношения к проблемам безопасности дорожного движения. Ведь по статистике доля ДТП из-за технических неисправностей автотранспорта не превышает четырёх процентов. <...> Граждане и без техосмотра заинтересованы поддерживать свой транспорт в нормальном состоянии", - полагает политик, цитируемый своей пресс-службой.

Правда, Миронов опасается, что теперь популярная мера приветствуется официальными лицами по большей части из предвыборных соображений и к концу года может быть снова отвергнута и забыта.

"Будем контролировать ситуацию и добиваться решения этого вопроса в следующем созыве Госдумы. В очередной раз предлагаем освободить от техосмотра личные легковые автомобили физлиц, которые не используются для коммерческих пассажирских перевозок, в качестве такси или служебного транспорта", - пообещал Миронов.

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