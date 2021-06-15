Эсеры хотят сделать добровольным техосмотр личных автомобилей

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла на рассмотрение коллег законопроект, по которому меняется порядок прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей, и оно приобретает добровольный характер. Лидер партии Сергей Миронов отметил, что, вероятно, проблема становится все актуальнее, поскольку его аналогичную инициативу два года назад отклонили, а летом 2021 года в поддержку идеи уже публично высказываются представители МВД.

"Мы не раз говорили о том, что техосмотр не имеет никакого отношения к проблемам безопасности дорожного движения. Ведь по статистике доля ДТП из-за технических неисправностей автотранспорта не превышает четырёх процентов. <...> Граждане и без техосмотра заинтересованы поддерживать свой транспорт в нормальном состоянии", - полагает политик, цитируемый своей пресс-службой.

Правда, Миронов опасается, что теперь популярная мера приветствуется официальными лицами по большей части из предвыборных соображений и к концу года может быть снова отвергнута и забыта.

"Будем контролировать ситуацию и добиваться решения этого вопроса в следующем созыве Госдумы. В очередной раз предлагаем освободить от техосмотра личные легковые автомобили физлиц, которые не используются для коммерческих пассажирских перевозок, в качестве такси или служебного транспорта", - пообещал Миронов.