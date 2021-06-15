"Топовая" проблема: Что делать с нехваткой школ на юго-западе Петербурга

Жители Красносельского района Петербурга заявляют об острой нехватке социальных объектов. По мнению местных активистов, только в новостройках на севере района не хватает 10 школ. Комитет по строительству уверяет, что делает все, что в его силах, и обещает в 2022 году еще одно общеобразовательное учреждение в рамках адресной инвестиционной программы. ЗАКС.Ру поинтересовался у потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы от этой территории, что должен делать народный избранник, чтобы улучшить ситуацию.

- Мы рожали детей не за маткапитал, но для нас это была поддержка. Мы действительно помогали государству, которое нас поддерживало, но сейчас, нам кажется, в такой ситуации у нас фактически формируется гетто, - утверждает представитель инициативной группы родителей учеников школы № 219 Татьяна Чичварина.

Во вторник, 15 июня, ей доверили открыть круглый стол в "Росбалте" на тему нехватки социальных объектов в новых микрорайонах Петербурга. Активистка живет в доме № 68 по улице Маршала Казакова. Школа № 219, которую она представляет, единственная в квартале. В двух соседних кварталах - там, где находятся жилые комплексы "Огни залива" и "Южная акватория" - общеобразовательных учреждений пока нет вообще и местные дети тоже ходят в школу № 219. Неподалеку от нее был пустырь, где жители надеялись увидеть новый соцобъект, но там решили строить жилье для росгвардейцев.

Всего, по подсчетам представительницы инициативной группы, дефицит в кварталах новостроек на севере Красносельского района может составлять порядка 12 тысяч школьных мест. Даже после ввода в эксплуатацию всех запланированных соцобъектов, он сократится лишь на 50%, уверяет Чичварина. По ее словам, нужно 10 новых школ.

Представители комитета по строительству на это заметили, что всего по городу за счет бюджета строится 21 школа, из них только одна в Красносельском районе. Ввести в эксплуатацию ее планируется в 2022 году. А до конца 2021 года должно начаться проектирование еще трех общеобразовательных объектов.

Речь на круглом столе шла в основном о новостройках севернее Петергофского шоссе. Однако даже в Красносельском районе это не единственная проблемная территория. Жители и муниципальные депутаты МО "Горелово" ранее жаловались, что в местной школе № 391 из-за нехватки мест действует "смещенный график": отдельные классы начинают учиться днем. Родители учащихся утверждают, что с нового учебного года подобную практику также думают вводить в школах №№ 219 и 547. Противники "смещенного графика" называют его полноценной второй сменой.

Присутствовавший на круглом столе лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Александр Тетердинко назвал ситуацию со школами в районе "катастрофической" и "недопустимой". Депутат уверен, что решить проблему за счет средств бюджета Петербурга невозможно и необходимо привлекать федеральные деньги. В частности, он напомнил об инфраструктурных бюджетных кредитах под 3 %, о которых президент Владимир Путин говорил в последнем послании Федеральному собранию. Эти займы, напомним, планируется выдавать регионам на срок до 15 лет для реализации масштабных проектов, например, строительства магистралей, обновления систем ЖКХ или комплексного освоения территория.

Тетердинко - будущий кандидат "Единой России" по думскому округу № 212, в который входит и весь Красносельский район. На вопрос ЗАКС.Ру, какие конкретные шаги депутат от этой территории должен предпринять, чтобы способствовать решению инфраструктурной проблемы, единоросс ответил лаконично:

- Государственная дума ежегодно принимает федеральный бюджет. Государственная дума ежегодно устраивает "нулевые чтения" с министерствами и ведомствами, где рассматривается в том числе адресная инвестиционная программа. Конечно, депутат Государственной думы - особенно от Красносельского района - должен дневать и ночевать в Минфине. Вместе с губернатором, вместе с профильными лицами губернатора надо сидеть и, пока ты не выбьешь эти деньги, не уходить.

ЗАКС.Ру попросил ответить на этот вопрос и других потенциальных кандидатов в депутаты по округу № 212. Вероятный кандидат от КПРФ, замглавы МО "Горелово" Григорий Меньшиков назвал весь юго-запад Петербурга территорией, которую "как будто готовят к какому-то эксперименту". Он считает, что думский депутат должен биться за изменение принципов формирования бюджета, стараясь, чтобы как можно больше собранных налогов оставалось на местах, а не уходило в федеральную казну. Помимо этой глобальной, есть и локальные задачи.

- Депутат Государственной думы может требовать для своей территории принятия бюджета или какой-то статьи в целевой программе. Он должен разобраться и добиваться специальных решений государства по строительству школ и детсадов. Нужно идти к специалистам, которые готовят целевые программы, и просто требовать, чтобы эти территории включали, - заявил Меньшиков.

Замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов, которого по округу № 212 обещала выдвинуть Партия роста, считает, что депутаты ЗакСа и раньше могли бы повлиять на ситуацию с объектами социальной инфраструктуры на этой территории с помощью поправок в бюджет.

- Что касается депутата Госдумы, то этот вопрос надо поднимать и на трибуне Государственной думы, потому что, действительно, учиться в две смены в Петербурге - это странно и кощунственно, так быть не должно, - продолжил Кондрашов. - И опять же привлечение федеральных денег. Когда принимается федеральный бюджет, то, конечно, Петербург мог бы принимать эти средства и строить на них социальные объекты. Сейчас в послании президента были озвучены кредиты для городских бюджетов, надо пользоваться этой возможностью. Надо садиться и разрабатывать план действий с правительством города.

Член "Справедливой России - За правду", депутат ЗакСа Надежда Тихонова назвала проблему нехватки социальных объектов одной из "топовых" для округа № 212.

- Хотя и в других районах города много аналогичных проблем, но тут ситуация очень серьезная, - рассуждает Тихонова. - Самое главное - со следующего года будет вторая смена и жители по этому поводу негодуют. Даже если сейчас город получит федеральные деньги, это все равно как минимум два года [уйдет на строительство новых школ]. Если взять типовой проект, то можно построить за год, но для этого нужна политическая воля. Я не один раз говорила и на правительстве, и в стенах Законодательного собрания о необходимости использовать типовые проекты, когда стоит такая острая проблема и не до изысков.

Справоросс также рассказала, что в ближайшие дни будет встречаться с обратившимися к ней жителями новостроек Красносельского района и после этого сможет рассказать о своих предложениях подробнее.

текст: Сергей Еремеев / фото: pixabay

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