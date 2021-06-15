Депутат Дмитриева предложила использовать бывшие промзоны для создания культурных объектов

Депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева (Партия Роста) предложила реконструировать заброшенные промышленные постройки для создания новых объектов социальной инфраструктуры. Об этом политик сообщила на пресс-конференции ИА "Росбалт" 15 июня, посвященной появлению новых бизнес-проектов в исторической части города.

- Территория для общественных пространств - она есть. У нас много промышленных зон в центре или рядом с центром. Причем те зоны, которые могут изменить свое функциональное значение и ценность, - заявила Дмитриева.

В качестве примера депутат привела некоторые обьекты на карте Петербурга, которые в настоящий момент уже начинают менять свое функциональное значение. В частности, Обводный канал, рядом с которым не осталось производств, а в сам канал уже не производится слив отходов. Другой пример - завод "Красный треугольник".

- Вот эти здания, представляющие архитектурную ценность, промышленные, краснокирпичные - они прекрасно могут быть использованы для мультифункциональных центров. Более того, город должен быть в этом заинтересован, - считает депутат.

Дмитриева отметила, что жители центральных районов города уже жалуются на предпринимателей, которые переделывают цокольные этажи здания под кафе или, как она отметила, "бордели" и "подпольные казино".

Константин Леньков

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