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15 июня, 20:19

КРТИ пообещал заново запустить траволаторы на "Беговой" не позднее середины лета

фото ЗакС политика КРТИ пообещал заново запустить траволаторы на "Беговой" не позднее середины лета

Председатель комитета по транспортной инфраструктуры Андрей Левакин рассказал о ближайшем будущем траволаторов на станции метро "Беговая", которые не работают в течение двух последних лет, что создает постоянные неудобства для маломобильных граждан. 

"Букв много, итог в конце: обещают запустить траволаторы к 15 июля 2021 года. Будем проверять", - рассказал депутат Борис Вишневский, на запрос которого ответил Левакин.

Отметим, что это не единственная проблема станции метро "Беговая", открытой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вскоре после ее ввода в эксплуатацию стали регулярно наблюдаться протечки, осыпание штукатурки и элементов оформления.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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