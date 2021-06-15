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15 июня, 20:54

Члены ОНК навестили акциониста Крисевича, свою вину арестант отрицает

фото ЗакС политика Члены ОНК навестили акциониста Крисевича, свою вину арестант отрицает

Арестованного по делу о хулиганстве после очередной акции петербургского активиста Павла Крисевича навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве, сообщил у себя в Facebook ее секретарь Алексей Мельников. Устроивший перфоманс на Красной площади акционист содержится в ИВС на Петровке в камере с единственным соседом и не жалуется на здоровье. 

"Свою вину Павел не признаёт. Немного поговорили о современном искусстве, Павел говорит, что ему нравятся акционисты Кулик и Бреннер. Крисевич, находясь в камере изолятора, уже воспользовался местной библиотекой - читает детективы Джеймса Чейза", - рассказал Мельников.

Правозащитник добавил, что петербуржцу поступила передача и теперь тот, в частности, может комфортнее спать.

Напомним, что Крисевича задержали 11 июня после того, как он выстрелил в воздух в центре Москвы из охолощенного оружия, протестуя против политических репрессий. Вместе с ним задержали 19-летнюю журналистку Нику Самусик, снимавшую акцию на видео. Спустя двое суток ее освободили под обязательство о явке. Проходящие по делу о хулиганстве как подозреваемые, и Крисевич, и Самусик рискуют получить в качестве максимального наказания до семи лет лишения свободы.

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