Резник получил "жёлтую карточку" от Макарова за слова о "диктатуре карателей"

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 16 июня сделал замечание беспартийному депутату Максиму Резнику после того, как тот высказался с трибуны в поддержку "умного голосования" и дважды заявил о наступившей "диктатуре карателей".

- Но это желтая карточка? Могу продолжать? - поинтересовался Резник и продолжил выступление.

Депутат обратился к избирателям, которые не желают идти голосовать, потому что "отказываются играть в карты с шулерами".

- Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал, - добавил Резник.

По словам парламентария, последовательнее всех и федеральные, и городские власти критикует партия "Яблоко".

Сергей Еремеев

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