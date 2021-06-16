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Выборы - 2021

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10:36

Макаров пожелал депутатам не прятаться друг от друга за колоннами после 19 сентября

фото ЗакС политика Макаров пожелал депутатам не прятаться друг от друга за колоннами после 19 сентября

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 16 июня высказался с трибуны о предстоящих выборах в ответ на высказывания оппозиционеров о "закручивании гаек" в стране и недопустимости фальсификаций.

Председатель парламента заявил, что подписывается под каждым словом о том, что выборы должны быть честными. Кроме того, Макаров призвал депутатов вести себя корректно друг к другу.

- Выборы приходят и уходят, но мы остаёмся. Главное, чтобы потом не прятали друг от друга глаза и не прятались за колоннами, - добавил спикер ЗакСа. - Главное - оставаться человеком во всех ситуациях. 

По словам Макарова, необходимо, чтобы седьмой созыв выражал интересы простых людей.

Сергей Еремеев


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