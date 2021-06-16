18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:46

В закон Петербурга о молодежной политике не стали вносить слова о соцподдержке молодых граждан

фото ЗакС политика В закон Петербурга о молодежной политике не стали вносить слова о соцподдержке молодых граждан

Парламент Петербурга на заседании 16 июня отказался утверждать поправки фракции "Справедливая Россия" в новую редакцию городского закона о молодежной политике. 

Справороссы предложили прописать в преамбуле, что под молодежной политикой подразумевается "в том числе при установлении мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов".

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок назвал эту поправку избыточной, так как аналогичное положение уже прописано в другой статье закона. 

Кроме того, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин предлагал прописать в качестве одного из принципов молодежной политики равный доступ всех политических партий "к участию в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, созданных при территориальных органах, органах власти местного самоуправления". Помимо этого он выступил за то, чтобы наделить ЗакС полномочием создавать координационные и совещательные органы по вопросам молодежной политики. Эти предложения парламент также отверг.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:53 Смольный проверил, как петербуржцы носят маски в метро и в маршрутках

18:50 Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

18:23 В мэрии Москвы опасаются дефицита коек для пациентов с COVID-19 через 2 – 3 недели

17:58 Прокуратура требует отправить на 5 лет в колонию обвиняемого в оправдании терроризма Меркулова

17:48 Госдума одобрила запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

17:29 Вакцинированный вице-губернатор Петербурга Бондаренко подхватил коронавирус

17:24 Власти Москвы пригрозили бизнесу штрафами до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации

16:58 Дрозденко пообещал не принуждать жителей Ленобласти к обязательной COVID-вакцинации

16:50 Глава ЦИК Памфилова: У нас нет понимания и взаимодействия с руководством Петербурга

16:32 "Борца" с ЛГБТ-культурой Тимура Булатова оштрафовали за оскорбление ЛГБТ-активистки

16:00 72,8% опрошенных петербуржцев считают, что город должен называться Санкт-Петербургом

15:54 Амосов призвал Эргашева возобновить публикацию данных о ситуации с COVID-19 в Петербурге

15:28 Полиция объяснила задержание активистки Pussy Riot сигналом о ее планах сорвать Евро-2020 в Петербурге

15:13 Полиция забрала на допрос кандидатку в депутаты ЗакСа Мацапулину

14:59 Роспотребнадзор в Петербурге пока не работает над документом об обязательной вакцинации от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru