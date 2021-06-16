Местность Семь Лугов подвергнут экологическому обследованию

Законодательное собрание Петербурга 16 июня приняло во втором чтении поправку в закон "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования".

Согласно предложению единоросса Александра Ходоска, такому обследованию подвергнется также Местность Семь Лугов площадью 206 кв. м.

Ранее в поправках была прописан только земельный участок в Ольгино, куда из Коломяг планируется перевезти Асфальтобетонный завод № 1. Это территория исторического района Конная Лахта между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ. Его включили в перечень по инициативе депутатов Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") и Марии Щербаковой ("Единая Россия").

Сергей Еремеев

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