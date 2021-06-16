На фоне ухудшения эпидобстановки дворцы Петергофа станут недоступны для посетителей

Руководство государственного музея-заповедника "Петергоф" решило до конца месяца закрыть возможность посещения Фермерского дворца и "Коттеджа".

Кроме того, также станут недоступны проект "Государевы потехи" и музей-спектакль "Дом игральных карт".

"Музеи закрыты в рамках исполнения Стандарта деятельности в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - известили в пресс-службе музея-заповедника.

В Петербурге новые "антиковидные" ограничения вводятся 17 июня: в основном, они коснутся работы ТЦ и общепита.