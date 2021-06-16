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11:23

Власти Красносельского района не согласовали митинги в защиту Каменного пляжа

фото ЗакС политика Власти Красносельского района не согласовали митинги в защиту Каменного пляжа

Администрация Красносельского района отказалась согласовать митинги в Южно-Приморском парке и на Балтийском бульваре, сообщил лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

Районные власти сослались на ограничения, действующие в Петербурге из-за эпидемии коронавируса. Напомним, в числе установленных Смольным мер есть запрет на проведение публичных мероприятий до 12 июля. 

"В тоже время по всему городу идут во всю многотысячные развлекательные мероприятия. По всей видимости чиновники считают, что только на протестных мероприятиях можно заразиться короной", - отметил Врански.

Он заявил, что активисты объявят "о дальнейших действиях" в ближайшее время, а пока предлагают слать обращения на имя вице-губернатора Николая Бондаренко.

11 июня активисты подали заявки на два митинга, которые намеревались провести 16 и 22 июня против изменения проекта общественного пространства на территории Каменного пляжа. Они недовольны тем, что в него включили летнее кафе, на которое часто жалуются местные жители. 

 


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