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11:56

Комздрав отключил журналистам чат после вопросов о статистике по COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика Комздрав отключил журналистам чат после вопросов о статистике по COVID-19 в Петербурге

Пресс-служба комитета по здравоохранению отключила в чате с журналистами возможность писать сообщения после вопросов о статистике госпитализаций пациентов с коронавирусом, обратили внимание "Бумага" и журналистка Галина Артеменко.

Днем 16 июня журналисты в чате спросили, планирует ли комздрав публиковать информацию по числу госпитализированных, отвечать на запросы по этому поводу или провести пресс-конференцию по эпидемиологической ситуации в городе. Этот вопрос поддержали еще несколько сотрудников СМИ, и спустя несколько минут настройки чата изменили, оставив возможность отправлять сообщение только администраторам. 

Смольный уже более недели не предоставляет сведений о количестве свободных коек, подготовленных для пациентов с коронавирусом. В информационной справке городской координационный совет по противодействию инфекции дает информацию только о темпах вакцинации.

Тем временем по России заболеваемость коронавирусом значительно выросла, и в Петербурге, по данным федерального оперштаба, тоже. Из-за этого Смольный решил расширить противоэпидемические ограничения, изложенные в постановлении №121. На эскалаторы метро, как и в прошлом году, перестали пускать людей в масках.  Тем не менее, в Петербурге проходят крупные мероприятия с большим количеством гостей. В начале июня провели ПМЭФ-2021, а сейчас в городе проходят матчи чемпионата Европы по футболу. 

Накануне стало известно, что вице-губернатор Олег Эргашев, который отвечает за борьбу с коронавирусом, ушел в отпуск на месяц. Источники утверждают, что к работе он может не вернуться. 

 


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