Депутаты Госдумы одобрили тюремные сроки за участие в "нежелательных" организациях

Депутаты Государственной думы окончательно приняли проект закона об усилении наказания за участие либо работу в признанных нежелательными иностранной или международной неправительственной организации (НПО), информирует ИА "Москва".

Физлицо, участвовавшее в деятельности подобной организации, будет наказано штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от 1 до 4 лет. Кроме того, предусматривается санкция за сбор средств или оказание финансовых услуг подобным НПО - лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. Организация деятельности в России таких НПО будет наказываться лишением свободы на срок от 1 до 6 лет.

В то же время, согласно законопроекту, гражданин освобождается от уголовного преследования в случае, если он добровольно прекратил участие в "нежелательной" организации или способствовал пресечению её деятельности.

Напомним, что ввиду рассмотрения данной инициативы в стенах Госдумы ранее была вынуждена прекратить своё существование общественная организация "Открытая Россия".