В России выявили еще 13,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - более 900

В России за последние сутки выявлено 13 397 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России зарегистрировано 5 249 990 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 127 576 россиян, 396 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 927 человек, заболеваемость в городе продолжает расти. По данным штаба, на 16 июня коронавирусной инфекцией болеют 14 697 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зарегистрировано 453 424 случая заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 63, по официальным данным, от болезни скончались 15 062 горожанина.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 5 782 человека (129 790 активных случаев болезни). В Подмосковье – 1 187 (43 505 человек болеют сейчас).

Отметим, Смольный уже более недели не сообщает о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19 в Петербурге. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц. Комитет по здравоохранению изменил настройки чата с журналистами, запретив им слать сообщения, после вопросов о статистике по коронавирусу.

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