Смольный опечатал пренебрегавший COVID-правилами ресторан на Садовой

Минувшим днём, 15 июня, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом проверили соблюдение "антиковидных" предписаний в различных городских заведениях общепита и торговли, расположенных в Центральном районе, проинформировали в Смольном.

"Всего проверено 35 объектов, из них: 12 магазинов, 19 предприятий общественного питания, 4 организации по предоставлению услуг", - уточнили в ККИ.

Постфактум рейда в отношении 17 нарушителей составили административные протоколы.

В частности, был закрыл грузинский ресторан на Садовой улице: там "антивирусными" нормами пренебрегал как персонал, так и посетители. Многие забыли про маски, на полу не имелось разметки, отсутствовали санитайзеры, не соблюдалась дистанция между столами. Ввиду всего перечисленного ККИ принял решение закрыть ресторан.

"По результатам проверки принято решение о временном запрете деятельности организации, вход в ресторан опечатан", - подытожили в комитете.

Напомним, начиная с 17 июня в Петербурге будут введены новые "антиковидные" ограничения: в основном, они коснутся работы ТЦ и общепита.

Фото: пресс-служба ККИ