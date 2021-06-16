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13:30

Макаров назвал монахинь Иоанновского монастыря "спецназом Иисуса Христа"

фото ЗакС политика Макаров назвал монахинь Иоанновского монастыря "спецназом Иисуса Христа"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, открывая 16 июня в Мариинском дворце фотовыставку памяти Иоанна Кронштадтского, обратился к присутствовавшим сестрам Иоанновского монастыря. 

- Вы - духовный спецназ нашего Господа Бога Иисуса Христа. Это действительно так. Иоанновский монастырь - это духовная застава не только северо-запада России, а всей России. Вы - духовная погранзастава и вы, действительно, спецназ нашего господа Иисуса Христа, - заявил Макаров. 

Также спикер ЗакСа назвал Россию "последней надеждой Бога на планете Земля" и отметил, что при жизни Иоанна Кронштадтского происходило много чудес. 

- Это великий святой земли русской. Нас ведут спасительным путем великие святые земли русской. И мы, открывая эти выставки, или, когда мы молимся, мы вступаем в молитвенное соприкосновение со святыми земли русской, - добавил Макаров. 

Иоанн Кронштадтский жил в 1829 - 1908 годах. Был настоятелем Андреевского собора в Кронштдате, членом Святейшего правительствующего синода, вдохновителем и почетным членом черносотенного "Союза русского народа".

Сергей Еремеев


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