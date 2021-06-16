В Ленобласти из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области. Причина тому - порывы сильного ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду.

По прогнозу Северо-Западного управления гидрометеорологии сегодня, 16 июня, наиболее ветрено будет в местах, прилегающих к Финскому заливу и Ладожскому озеру.

Подобные условия повышают возникновение опасных ситуаций на дорогах, в акваториях залива и озер, в воздухе, в лесу и на железных дорогах.

Следует отметить, что ветер будет волновать не только Ленобласть, но и Петербург.