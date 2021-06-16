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13:57

Партия "Парнас" высказалась в ЗакСе о деле Пивоварова

фото ЗакС политика Партия "Парнас" высказалась в ЗакСе о деле Пивоварова

Представительница "Парнаса" Евгения Литвинова, выступая в Заксобрании 16 июня, поддержала арестованного оппозиционера Андрея Пивоварова, который ранее состоял в этой партии. 

Уголовное дело в отношении политика Литвинова назвала политически мотивированным. По её мнению, с помощью ареста Пивоварова планируют не допустить до думских выборов. 

- Это недостойный метод политической борьбы, - добавила выступающая. 

Напомним, Пивоваров находится в СИЗО города Краснодар за репост в Facebook по статье о деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). 

В 2017 году Минюст России по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций  британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Движение ликвидировали, а на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия".

Пивоваров 27 мая 2021 года объявил о прекращении работы организации. Через два дня, 29 мая, на него завели уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом стало известно в день задержания, допроса и обыска квартиры политика. Сам Пивоваров считает, что причина уголовного преследования в его желании принять участие в выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года.

Сергей Еремеев


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