Партия "Парнас" высказалась в ЗакСе о деле Пивоварова

Представительница "Парнаса" Евгения Литвинова, выступая в Заксобрании 16 июня, поддержала арестованного оппозиционера Андрея Пивоварова, который ранее состоял в этой партии.

Уголовное дело в отношении политика Литвинова назвала политически мотивированным. По её мнению, с помощью ареста Пивоварова планируют не допустить до думских выборов.

- Это недостойный метод политической борьбы, - добавила выступающая.

Напомним, Пивоваров находится в СИЗО города Краснодар за репост в Facebook по статье о деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ).

В 2017 году Минюст России по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Движение ликвидировали, а на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия".

Пивоваров 27 мая 2021 года объявил о прекращении работы организации. Через два дня, 29 мая, на него завели уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом стало известно в день задержания, допроса и обыска квартиры политика. Сам Пивоваров считает, что причина уголовного преследования в его желании принять участие в выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.