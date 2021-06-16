Лидер фракции "Единой России" в Госдуме заболел коронавирусом

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

"Сдавал кровь на антитела и заметил тенденцию, что показатели падают. Планировал сделать еще одну прививку. Но, кажется, не успел и новая волна зацепила и меня: коронавирус", - написал Неверов.

По его словам, он чувствует себя нормально.

Осенью 2020 года Неверов уходил на самоизоляцию после того, как один из членов его семьи заразился коронавирусом.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирусом переболели около 200 депутатов из всех 450. От коронавируса умерли несколько депутатов: Ваха Агаев, Валентин Шурчанов (оба - КПРФ) и Николай Антошкин ("Единая Россия"), также от инсульта вследствии инфекции скончалась Лариса Шойгу ("Единая Россия").