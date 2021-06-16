В Женеве началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена

В Женеве 16 июня стартовала встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает "Коммерсантъ".

Встреча проходит в библиотеке виллы Ла Грандж. Перед началом переговоров президенты пожали друг другу руки на крыльце в присуствии президента Швейцарии Ги Пармелена.

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что Путин и Байден обсудят стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом, а также ситуации в Сирии и на Украине и ядерную сделку с Ираном.

Отметим, накануне визита Путина в Швейцарию в Женеве прошла акция в поддержку Алексея Навального. Также местные активисты повторили портрет Навального, который появился в апреле в Пушкарском саду в Петербурге.