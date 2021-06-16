Роспотребнадзор в Петербурге пока не работает над документом об обязательной вакцинации от COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Петербургу пока не разрабатывает документ о введении обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий горожан, передает "Бумага".

"На сегодня такого документа в разработке нет. Именно на сегодня. Что будет завтра — не знаем", — сообщили представители петербургского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при необходимости главный санитарный врач по городу Наталья Башкетова обсудит подобные меры на совещании с губернатором Александром Бегловым.

"Фонтанка.ру" со ссылкой на источник пишет, что в Москве инициатива о введении обязательной вакцинации части работников в сфере услуг исходила от федерального Роспотребнадзора, и, вероятнее всего, местный даст подобную рекомендацию чиновникам.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг, транспорта, культуры и досуга. Такие же меры ввели в Подмосковье. В обоих регионах наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. В Петербурге, по данным оперштаба, заболеваемость тоже продолжает расти, за последние сутки выявлено 927 новых случаев заражения коронавирусом. При этом Смольный уже более недели не сообщает о ситуации с госпитализацией пациентов. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц. Комитет по здравоохранению изменил настройки чата с журналистами, запретив им слать сообщения, после вопросов о статистике по коронавирусу.

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