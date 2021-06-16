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15:28

Полиция объяснила задержание активистки Pussy Riot сигналом о ее планах сорвать Евро-2020 в Петербурге

фото ЗакС политика Полиция объяснила задержание активистки Pussy Riot сигналом о ее планах сорвать Евро-2020 в Петербурге

В полиции объяснили задержание участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной информацией о том, что она якобы собирается сорвать мероприятия чемпионата Европы по футболу в Петербурге, передает "ОВД-Инфо".

Такая информация, по данным редакции, указана в рапорте полицейского, который задержал Никульшину. Сотрудник полиции встреил активистку у дома, попросил документы, а затем собрался доставить ее в отдел для дачи объяснений. Никульшина отказалась, и после этого ей вменили нарушение ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции).

Никульшину задержали утром 16 июня. До этого ее задерживали 12 июня во время съемок интервью для YouTube-канала "Редакция". Тогда её оставили на ночь в отделе, а утром отпустили с протоколом о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) из-за курения.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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