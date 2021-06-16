Амосов призвал Эргашева возобновить публикацию данных о ситуации с COVID-19 в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с призывом возобновить публикацию информационных бюллетеней по ситуации с эпидемией коронавируса в городе, запрос депутат опубликовал в Facebook.

"Я считаю, что граждане вправе получать оперативную информацию о развитии эпидемии и об осуществляемых противоэпидемических мерах. Я уверен – публикацию статистических данных необходимо восстановить", – заявил Амосов.

По словам депутата, к нему по этому вопросу обратился Алексей Куприянов, и вместе они считают, что нужно немедленно возобновить публикацию информационных справок по коронавирусу.

При этом Эргашев, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в Петербурге, ушел в отпуск на месяц, и источники допускают, что он может не вернуться к работе.

Справки с ситуацией по коронавирусу в Петербурге Смольный не публикует с начала июня, присылая лишь сведения о темпах вакцинации. 16 июня журналисты в чате с пресс-секретарем комитета по здравоохранению Ольгой Рябининой спросили, планируется ли публиковать данные по госпитализации с COVID-19 в Петербурге или отвечать на запросы СМИ по этому поводу. Вместо ответа Рябинина изменила настройки чата, запретив писать сообщения всем, кроме администраторов.

Неделю назад, 9 июня, по тому же поводу к Эргашеву обращался лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский. Парламентарий сообщил ЗАКС.Ру, что ответа на свое обращение к вечеру 16 июня не получил.

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