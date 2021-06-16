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16:00

72,8% опрошенных петербуржцев считают, что город должен называться Санкт-Петербургом

фото ЗакС политика 72,8% опрошенных петербуржцев считают, что город должен называться Санкт-Петербургом

Большинство опрошенных жителей Петербурга - 72,8% - высказались за сохранение действующего названия города, следует из данных социологического исследования в рамках проекта "Михаил Амосов – Гражданская социология" (результаты имеются в распоряжении ЗАКС.Ру). Опрос проводился на улице 11 и 12 июня 2021 года, участие в нем приняли 400 человек.

Из них 27,3% считают, что город следует снова назвать Ленинград. За смену имени города больше выступают мужчины (29,8%), чем женщины (25,2%). 

Больше всего желающих оставить название Санкт-Петербург среди людей в возрасте 18-29 лет - 86,7%.В возрасте 30-39 лет за сохранение действующего названия города выступили 73,9% опрошенных, в возрасте 40-49 лет - 80,0%, в возрасте 50-59 лет - 74,2%.

Большинство из опрошенных людей старше 60 лет тоже отметили, что хотят называть город Санкт-Петербургом - 59,5%. За переименование в Ленинград - 40,5% респондентов старше 60 лет. 

Напомним, Ленинград переименовали в Санкт-Петербург в сентябре 1991 года по результатам референдума. Тогда за изменения названия города проголосовало 54% горожан. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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