Дрозденко пообещал не принуждать жителей Ленобласти к обязательной COVID-вакцинации

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко известил, что во вверенном ему регионе обязательная вакцинация граждан от COVID-19 введена не будет, меры будут носить профилактический характер.

Губернатор подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемической обстановки в 47-м регионе, начиная с сентября будут внесены отдельные запреты в сферу общепита, салонов красоты, детских центров; также, добавил Дрозденко, могут временно остановить работу организаций дополнительного образования, если у них будет привито менее 80% сотрудников.

"Количество коек, необходимых для госпитализации, увеличивается, силы врачей тоже ограничены. Готовлю постановление, где будет прописан новый порядок плановой госпитализации. Там будет пункт о необходимости привиться. Каков будет промежуток между уколом и возможностью лечь в больницу, сейчас как раз рассматриваем", - цитирует регионального главу 47news.

Добавим, что власти Петербурга пока также не планируют вводить обязательную COVID-вакцинацию.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг, транспорта, культуры и досуга. Такие же меры ввели в Подмосковье. В обоих регионах наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.