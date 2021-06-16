Власти Москвы пригрозили бизнесу штрафами до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что штраф за невыполнение требований о вакцинации сотрудников, введенных в Москве, составят до миллиона рублей, передает ТАСС.

По словам Данчикова, индивидуальным предпринимателям за подобное нарушение будет грозить штраф 30 - 50 тысяч рублей, юрлицам - 100 - 300 тысяч. Повторные нарушения могут обернуться штрафом до миллиона рублей или приостановкой работы на 90 суток. За нарушения будут составлять протоколы по ст. 6.3 КоАП и ст. 3.18 Кодекса Москвы об административных правонарушениях.

Данчиков пообещал, что проверяющие внимательно отнесутся к каждому случаю, поскольку не исключены технические ошибки при передаче данных.

"Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут", - сказал Данчиков.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг, транспорта, культуры и досуга. Такие же меры ввели в Подмосковье. В обоих регионах наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.