Вакцинированный вице-губернатор Петербурга Бондаренко подхватил коронавирус

Ответственный за сферу благоустройства петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко известил о своём заражении коронавирусом, информирует "Фонтанка".

В целом чиновник сообщил, что чувствует себя удовлетворительно и считает, что этому способствовала его вакцинация от COVID-19.

Напомним, что грядущей осенью Бондаренко собирается поучаствовать в выборах в городское Заксобрание, выдвигаясь от "Единой России".

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и общего ухудшения эпидемической обстановки Смольный ранее ввёл ужесточенные правила работы для общепита и ТЦ, новые нормы начнут действовать с завтрашнего дня.

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