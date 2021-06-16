Госдума одобрила запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий демонстрацию изображения руководителей нацистских организаций времен Второй Мировой войны, сообщается на сайте думы.

Поправки предложено внести в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Они устанавливают запрет на публичную демонстрацию "изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". Исключение должны составить случаи, когда такие фото используются "для формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма".

В пояснительной записке указано, что в последнее время "произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников", а в магазинах и на сайтах "реализуется разнообразная сувенирная продукция с изображением военных преступников" времен войны.

Напомним, в 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.