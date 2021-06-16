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17:58

Прокуратура требует отправить на 5 лет в колонию обвиняемого в оправдании терроризма Меркулова

фото ЗакС политика Прокуратура требует отправить на 5 лет в колонию обвиняемого в оправдании терроризма Меркулова

В ходе заседания 1-го Западного окружного военного суда в Петербурге государственный обвинитель в лице прокуратуры запросил 5 лет колонии для обвиняемого в оправдании терроризма активиста Александра Меркулова, оповестили в объединённой пресс-службе инстанций города.

"Исследовали доказательства со стороны обвинения, со стороны защиты. Суд провел прения, прокурор попросил пять лет реального лишения свободы и два года ограничения администрации сайтов и групп в соцсетях. Мы со стороны защиты попросили назначить наказание в виде штрафа", - уточнил в разговоре с "МБХ медиа" адвокат Леонид Крикун.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) в отношении Александра Меркулова было возбуждено летом 2020. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до семи лет. 

По версии следствия, в своих публикациях "ВКонтакте" молодой человек оправдывал действия террориста-смертника Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского УФСБ осенью 2018 года.

Не так давно Меркулова с днём рождения поздравляли в центре Петербурга.

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