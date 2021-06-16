Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

Басманный райсуд Москвы не стал удовлетворять ходатайство об изменении меры пресечения фигуранткам "санитарного дела" Марии Алёхиной и пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш: адвокаты просили отменить им домашний арест, пишет Znak.com.

В удовлетворении ходатайств стороны защиты судья отказал.

Напомним, "санитарное дело" по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры. По версии следствия, на акции присутствовали люди, зараженные коронавирусом, которые могли заразить окружающих.

Всего на акциях протеста 23 января по всей России задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), ст. 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование дорог) и другим.

Среди обвиняемых, кроме обозначенных персон, также числятся Любовь Соболь, Николай Ляскин, Анастасия Васильева, Людмила Штейн, Константин Янкаускас и Олег Навальный.