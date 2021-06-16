18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16 июня, 18:50

Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

фото ЗакС политика Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

Басманный райсуд Москвы не стал удовлетворять ходатайство об изменении меры пресечения фигуранткам "санитарного дела" Марии Алёхиной и пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш: адвокаты просили отменить им домашний арест, пишет Znak.com.

В удовлетворении ходатайств стороны защиты судья отказал.

Напомним, "санитарное дело" по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры. По версии следствия, на акции присутствовали люди, зараженные коронавирусом, которые могли заразить окружающих.

Всего на акциях протеста 23 января по всей России задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), ст. 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование дорог) и другим.

Среди обвиняемых, кроме обозначенных персон, также числятся Любовь Соболь, Николай Ляскин, Анастасия Васильева, Людмила Штейн, Константин Янкаускас и Олег Навальный.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15 июня, 10:58 В Курске суд прекратил дело местной жительницы об участии в протесте 23 января

8 июня, 14:45 Суд отложил заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских на акции 23 января Девятому - у него подозрение на COVID

7 июня, 19:51 Суд продлил запрет действий Олегу Навальному по "санитарному делу" на полгода

7 июня, 17:44 Соболь продлили на полгода запрет определённых действий в рамках "санитарного" дела

3 июня, 17:36 "Сейчас у нас никакой оппозиции нет": Миллиардер Дерипаска предрекает "10 лет стабильности" для РФ

2 июня, 16:28 В Петербурге участницу митинга будут судить спустя четыре месяца после акции

2 июня, 13:53 Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 23 января по делу о нападении на росгвардейца

1 июня, 10:31 МВД планирует бороться с участием подростков в протестах, вовлекая их в бесплатные секции

31 мая, 12:40 "Осталось найти Колю": СК начал проверку по делу Маргариты Юдиной, которую пнул силовик

27 мая, 18:47 Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16 июня, 20:55 Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса вслед за Москвой

16 июня, 20:12 Общественная палата предложила считать электросамокаты транспортным средством

16 июня, 19:38 Малые партии в Большом зале Мариинского

16 июня, 19:35 Путин и Байден договорились о возвращении послов РФ и США к работе

16 июня, 19:21 Путин: Навальный выехал в Германию на лечение, игнорируя требования законодательства

16 июня, 18:53 Смольный проверил, как петербуржцы носят маски в метро и в маршрутках

16 июня, 18:50 Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

16 июня, 18:23 В мэрии Москвы опасаются дефицита коек для пациентов с COVID-19 через 2 – 3 недели

16 июня, 17:58 Прокуратура требует отправить на 5 лет в колонию обвиняемого в оправдании терроризма Меркулова

16 июня, 17:48 Госдума одобрила запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

16 июня, 17:29 Вакцинированный вице-губернатор Петербурга Бондаренко подхватил коронавирус

16 июня, 17:24 Власти Москвы пригрозили бизнесу штрафами до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации

16 июня, 16:58 Дрозденко пообещал не принуждать жителей Ленобласти к обязательной COVID-вакцинации

16 июня, 16:50 Глава ЦИК Памфилова: У нас нет понимания и взаимодействия с руководством Петербурга

16 июня, 16:32 "Борца" с ЛГБТ-культурой Тимура Булатова оштрафовали за оскорбление ЛГБТ-активистки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru