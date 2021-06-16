Смольный проверил, как петербуржцы носят маски в метро и в маршрутках

Сотрудники комитетов по транспорту и по вопросам законности проверили, как водители и пассажиры общественного транспорта в Петербурге выполняют требование носить маски в свете эпидемии коронавируса.

В комтрансе рассказали, что в петербургском метро подавляющее большинство пассажиров носят маски с собой, но треть надевает их лишь после указания сотрудника метрополитена. Тем, кто отказывался надеть маски, отказывали в проезде и вручали акты, на основании которых будут подготовлены административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы в 4 тысячи рублей.

Проверили соблюдение требований также на наземном транспорте в районе станций метро "Площадь Ленина" и "Купчино". На водителей и пассажиров маршруток составили 12 актов о нарушениях.

В Петербурге, по данным оперштаба, заболеваемость тоже продолжает расти, за последние сутки выявлено 927 новых случаев заражения коронавирусом. При этом Смольный уже более недели не сообщает о ситуации с госпитализацией пациентов. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц. Комитет по здравоохранению изменил настройки чата с журналистами, запретив им слать сообщения, после вопросов о статистике по коронавирусу.