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19:21

Путин: Навальный выехал в Германию на лечение, игнорируя требования законодательства

фото ЗакС политика Путин: Навальный выехал в Германию на лечение, игнорируя требования законодательства

Президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что оппозиционер Алексей Навальный "выехал" за границу на лечение, игнорируя свой условный срок, передает "Дождь".

По версии Путина, Навальный "знал, что нарушает действующий в России закон".

"Он обязан был отмечаться как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно игнорируя это требование, он выехал за границу на лечение. Как только он разместил свои видеосюжеты в интернете, он не выполнил требование закон. Зная это, он приехал, шел сознательно на то, чтобы быть задержанным", - заявил Путин.

При этом в октябре 2020 года Путин в ходе Валдайского форума утверждал, что он лично просил Генпрокуратуру разрешить транспортировку Навального, несмотря на условный срок. До этого, в начале октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Путин спас Навальному жизнь.

Кроме того, Навальный на момент транспортировки на лечение в Германию был в состоянии комы. Напомним, в августе 2020 года ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика в уже бессознательном состоянии доставили в местную больницу. Врачи двое суток не давали разрешения на перевозку Навального в Германии, ссылаясь на его нетранспортабельность, однако затем политика все же доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Навальный вышел из комы спустя три недели. Эксперты нескольких европейских лабораторий установили, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Навальный отбывает срок в колонии после того, как Симоновский суд Москвы в феврале заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный по ходатайству ФСИН.  Служба была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления.

 

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