Малые партии в Большом зале Мариинского

В Заксобрании Петербурга 16 июня выступили представители непарламентских партий. Это ежегодная традиция, но, несмотря на предстоящие выборы, на этот раз желающих высказаться оказалось немного - всего пять человек. "ПарНаС" поддержала Андрея Пивоварова, "Зеленая альтернатива" - заступилась за электросамокаты. У "Новых людей" депутаты выпрашивали фирменные маски, а представителю КПСС дали слово, несмотря на то, что партия его давно сменила название и руководство.

Время на выступление малых партий в Мариинском дворце обычно оставляют на одно из последних заседаний парламентского года. Выступают, как правило, в самом конце заседания, и отдельные депутаты к этому времени уже покидают свои места. Говорить разрешают обо всем, о чем партийцы считают нужным, главное, чтобы соответствовало теме социально-экономического развития Петербурга.

Количество и список выступающих из года в год меняется. Отдельным "карликовым" партиям Минюст отменяет регистрацию, другие сами теряют интерес к такому роду активности, зато появляются новые. На этот раз пришли представители пяти организаций, хотя еще год назад спикеров было девять.

Ежегодно правом выступить с трибуны Мариинского дворца пользуется Партия Народной Свободы, практически незаметная в Петербурге в последние годы. Тем не менее, члены "ПарНаСа" используют свое право на три минуты в городском парламенте, чтобы высказаться по наиболее важным политическим вопросам. На этот раз представительница партии Евгения Литвинова свою речь посвятила аресту экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. В прошлом он был одним из лидеров "ПарНаСа".

- Я полагаю, что это политически мотивированное решение, ведь Андрей Сергеевич планировал стать кандидатом в депутаты, - сказала Литвинова об аресте Пивоварова. - Нежелание дать ему площадку для обнародования своих программ. Преследование оппонентов с помощью уголовных статей - недостойный метод политической борьбы. Наличие оппозиции, наличие политической конкуренции - это залог демократии.

Кроме того, представительница "ПарНаСа" затронула проблему неэффективного обращения с отходами, которую вскоре подхватил руководитель петербургского отделения "Зеленой альтернативы" Павел Гойхман. Он коснулся большого количества проблем, от утилизации автомобильных покрышек до несанкционированной бумажной рекламы. Выступающий высказался и о ситуации с электросамокатами, одной из самых обсуждаемых в городе тем последних недель.

- Новые экологически чистые виды транспорта нуждаются не в запретах и запугивании, а в прозрачном регулировании, - заявил Гойхман. - Сегодня в Петербурге борются с электросамокатами и компаниями, которые сдают их в аренду. Эта борьба началась после нескольких несчастных случаев с участием электросамокатов и пешеходов.

По мнению докладчика, проблему можно решить, приняв на федеральном уровне правила по передвижению на электросамокатах.

Следом выступил секретарь регионального отделения "Гражданской платформы" Александр Габитов. Он уже почти пять лет работает советником губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что не помешало ему в 2020 году конкурировать с Дрозденко на выборах. Свое выступление Габитов построил на основе выводов, которое его партия сделала после нескольких последних своих электоральных кампаний.

- Опыт выборов показал, что приграничные к Санкт-Петербургу районы дают очень высокий уровень протестного голосования. Почему? В том числе потому что не до конца выстроена инфраструктура. Мы на территории Ленинградской области всё делаем для того, чтобы социальная инфраструктура была выстроена, - заметил докладчик.

Впервые на трибуну Мариинского дворца вышла представительница партии "Новые люди", основанной президентом компании "Фаберлик" Андреем Нечаевым, Ксения Горячева. С депутатской аудиторией она поздоровалась словами: "Добрый день, будущие коллеги". Горячева предложила открыть в школах предпринимательские классы, ввести налоговые льготы для работодателей и льготную ипотеку для молодых специалистов, которые планируют жить и работать в Петербурге.

- Поверьте, я знаю, что с этой трибуны обычно критикуют, говорят, что кто-то не дорабатывает, не выполняет свои задачи. Это не наш подход, не подход партии "Новые люди". Если мы критикуем, то предлагаем, - заверила представительница "Новых людей".

- Вам персонально, Ксения Александровна, удачи, - пожелал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сразу после завершения выступления.

Позже Горячева призналась ЗАКС.Ру, что говорить перед парламентом было очень волнительно. Она рассказала, что до выступления отдельные депутаты подходили знакомиться и просили подарить маски с партийным логотипом. Называть фамилии не стала.

Последним на трибуну вышел тренер-инструктор в области психологии и личностных качеств человека Вадим Шлахтер. Судя по личному сайту спикера, обычно он учит клиентов улучшать эффективность действий. Однако на этот раз Шлахтер выступил в качестве официального лица Коммунистической партии социальной справедливости. Его доклад оказался самым необычным из всех пяти. "Уважаемые господа и прекрасные дамы", - обратился Шлахтер к слушателям, а затем принялся рассуждать о важности пропаганды уличной физической культуры среди горожан.

- Иммунитет человека зависит от витамина B6, который вырабатывается под кожей под воздействием солнца, - рассуждал представитель КПСС. - Поэтому спортивные площадки на улицах… Я вчера буквально приехал из Москвы, там обошел 12 домов пока нашел спортплощадку, негде поотжиматься и поподтягиваться. У нас в Петербурге, славу богу, в каждом третьем дворе спортплощадка есть. Нужны открытые набережные, где люди будут бегать, открытые спортивные площадки, где люди будут заниматься.

Еще более странным было то, что представитель КПСС в принципе вышел выступать. Эта партия еще в мае сменила название на Российскую партию свободы и справедливости и вскоре ее возглавил журналист Максим Шевченко. В Петербурге в качестве координатора РПСС был представлен действующий депутат ЗакСа Андрей Анохин, который только начал собирать коллектив единомышленников. В опубликованном Горизбиркомом июньском списке региональных отделений политических партий РПСС нет, но по-прежнему есть КПСС. При этом если Анохин в последнее время активно критикует спикера ЗакСа Макарова, то Шлахтер, напротив, выразил ему свое уважение.

- Вячеслав Серафимович, как член правления ТСЖ дома на Карповке, мы вас помним, знаем и всегда будем поддерживать вне зависимости от партийной принадлежности, - сказал выступающий.

Позже Шлахтер объяснил ЗАКС.Ру свой статус в КПСС. Оказалось, что он "на общественных началах" работает заместителем руководителя регионального отделения, но при этом в партии не состоит. Анохин, в свою очередь, предположил, что появление этого докладчика было частью игры, которую против него ведут "известные люди, которые находятся в Мариинском дворце".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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