Общественная палата предложила считать электросамокаты транспортным средством

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов заявил, что следует прописать в правилах дорожного движения "средства индивидуальной мобильности" как отдельный вид транспорта, передает ТАСС. К таковым Холодов предлагает отнести электросамокаты.

По словам представителя ОП, предполагается, что такой вид транспорта должен передвигаться "по правилам велосипеда, а не пешехода - без двигателя или с гироскопической стабилизацией".

"СИМ - транспортное средство, человек на нем - водитель. Мы принципиально хотим, чтобы это было внесено в правила дорожного движения", - сказал Холодов в ходе круглого стола по теме поправок в ПДД для электросамокатов.

Холодов пояснил, что пока водители самокатов по ПДД считаются пешеходами, они могут уйти от ответственности при нарушении правил и несчастных случаях. Изменения позволят наказывать водителей самокатов за управление в нетрезвом виде, перевозку более одного человека и причинение вреда другим участникам дорожного движения, уверен представитель ОП. Также Холодов предложил допускать на дорогу самокаты, только если они оборудованы тормозами, фарами, звуковым сигналом, световозвращателями, а водители - налокотниками, наколенниками и шлемами.

Кроме того, по мнению Холодова, стоит прописать термин "детский СМИ", ограничить скорость такого транспорта до 15 км/ч и считать управляющих им детей пешеходами. Холодов добавил, что все предложения обсуждаются с Минтрансом.

Ранее в Петербурге обострилась проблема, связанная с электросамокатами, после того, как в начале июня в городе зафиксировали ряд случаев наездов на пешеходов. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках этого расследования сотрудники органов приходили с обысками к сервисам аренды электросамокатов.

Из-за этого дела сервисы убрали с улиц Петербурга все свои самокаты. Однако вскоре они возобновили работу после того, как договорились со Смольным о ряде ограничений. Например, до 12 июля скорость на улицах с плотным туристическим потоком будет ограничена 10 км/ч, будет запрещено кататься на электросамокатах по крупным магистралям, в том числе Невскому проспекту. После чемпионата Европы по футболу скорость будет ограничена 15 км/ч и будет запрещено размещать электросамокаты в зеленых зонах.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.РУ