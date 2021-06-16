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16 июня, 20:55

Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса вслед за Москвой

фото ЗакС политика Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса вслед за Москвой

Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, передает РБК.

Вакцинироваться обязали сотрудников органов госвласти и местного самоуправления. Также региональные власти постановили, что привиться от коронавируса должны 60% работников всех организаций. Ввести первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат нужно до 17 июля, вторую дозу - до 17 августа. 

Кемеровская область стала третьим регионом, объявившим об обязательной вакцинации 16 июня. Ранее подобные меры ввели в Москве и Подмосковье. За невыполнение условий бизнесу пригрозили штрафами до миллиона рублей.

Петербургское управление Роспотребнадзору сообщало, что подобных мер в Петербурге пока вводить не планируется.

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Все новости:  COVID 
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