Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса вслед за Москвой

Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, передает РБК.

Вакцинироваться обязали сотрудников органов госвласти и местного самоуправления. Также региональные власти постановили, что привиться от коронавируса должны 60% работников всех организаций. Ввести первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат нужно до 17 июля, вторую дозу - до 17 августа.

Кемеровская область стала третьим регионом, объявившим об обязательной вакцинации 16 июня. Ранее подобные меры ввели в Москве и Подмосковье. За невыполнение условий бизнесу пригрозили штрафами до миллиона рублей.

Петербургское управление Роспотребнадзору сообщало, что подобных мер в Петербурге пока вводить не планируется.