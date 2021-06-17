Силовики пришли с обыском к Нике Самусик в общежитие СПбГУ

Правоохранители пришли с обыском в общежитии СПбГУ, где проживает корреспондентка SOTA Ника Самусик, сообщает SOTA.

Обыск прошел в отсутствии Самусик: она находится на практике в другом городе. У нее изъяли плакаты с одиночных пикетов, карту памяти и старый телефон.

12 июня Самусик задержали в Москве, когда она снимала перфоманс акциониста Павла Крисевича на Красной площади. Напомним, он попытался выстрелить себе в голову холостыми патронами, его повалили на землю полицейские и задержали. Против Крисевича возбуждено дело о хулиганстве.

Несмотря на то, что при ней были пресс-карта и редзадание, Самусик тоже стала подозреваемой. 13 июня ее отпустили из полиции, взяв с журналистки обязательство о явке.