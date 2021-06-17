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10:23

Антициклон принес в Петербург ясное небо и жару под +30 градусов

фото ЗакС политика Антициклон принес в Петербург ясное небо и жару под +30 градусов

В Петербурге 17 июня воздух прогреется до +25 градусов, и до следующей недели погода будет еще жарче.

Специалист центра "Фобос" Михаил Леус указал, что на погоду в Петербурге влияет обширный антициклон.

"Его усилиями облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, а пришедшие к берегам Невы прохладные воздушные массы начнут активно прогреваться", — пояснил Леус.

В четверг воздух прогреется до +23 – +25 градусов, по Ленобласти — +21 – +26, атмосферное давление будет повышенным. По данным Северо-Западного управления Росгидромета, в пятницу, 18 июня, в Петербурге будет ясная погода, до +28, а в субботу, 19-го — до +29 градусов.

На сайте Роспотребнадзора можно ознакомиться с памяткой, как защитить себя от жары и солнечного удара. Стоит прикрывать голову легким головным убором, пить воду и зеленый чай, обратить внимание на выбор одежды и не пренебрегать солнцезащитными кремами.

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