"Здоровья и новых побед": Беглов поздравил сборную Россию с победой в матче с Финляндией на Евро-2020

Губернатор Петербурга Александр Беглов во "ВКонтакте" поздравил сборную России по футболу с победой в матче с Финляндией на чемпионате Европы и поблагодарил болельщиков за соблюдение масочного режима.

Беглов заявил, что переживал на трибуне "каждую сложную минуту – неучтенный гол, травму Марио Фернандеса, победный гол Алексея Миранчука". Он пожелал скорейшего выздоровления Фернандесу. Защитник неудачно приземлился на газон после опасного момента у ворот финнов, его увезли на обследование в больницу с подозрением на травму позвоночника, но она не подтвердилась.

Беглов отметил "невероятную поддержку" болельщиков российской сборной. По его словам, хотя "Газпром-арена" была заполнена на 50%, энергии зрителей "хватило бы на несколько таких стадионов". Отдельно он поблагодарил болельщиков за соблюдение масочного режима.

Сборная России накануне обыграла команду Финляндии с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Миранчук в добавленное к первому тайму время. С учетом поражения в первой игре группового этапа от сборной Бельгии (3:0) россияне еще сохраняют шанс на выход в плей-офф турнира.

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