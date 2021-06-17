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10:44

Меркулову назначили штраф и принудительное лечение за посты о взрыве в архангельском ФСБ

фото ЗакС политика Меркулову назначили штраф и принудительное лечение за посты о взрыве в архангельском ФСБ

Второй западный окружной военный суд на заседании в здании Первого западного окружного военного суда 17 июня огласил приговор в отношении ЛГБТ-активиста Александра Меркулова по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 350 тысяч рублей за посты "ВКонтакте" об анархисте Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в приёмной архангельского ФСБ осенью 2018 года, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Суд учёл полгода, которые подсудимый провел в СИЗО, и снизил сумму до 200 тысяч рублей. Кроме того, Меркулову было назначено лечение у врача-психиатра. 

"Назначить Меркулову принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - зачитал судья. 

В своём последнем слове подсудимый раскаялся и заявил, что жалеет о содеянном:

— Я понимаю, что оправдание терроризма не имеет никакого отношения к свободе слова и недопустимо. Я полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном. Сожалею о том, что писал посты, оправдывающие террористичечкую деятельность. 

Меркулова задержали в июле 2020 года. Шесть месяцев он провел в СИЗО, после чего меру пресечения изменили на домашний арест. 

 

Сергей Еремеев

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