Депутата Резника повезли на допрос

Обыск в квартире и на даче беспартийного депутата Законодательного собрания Максима Резника завершился, сообщается в его аккаунте в Twitter. Там же уточняется, что парламентария повезли на допрос. По информации "Фонтанки", Резника везут на допрос в Следственный комитет.

Ранее глава предвыборного штаба Резника и муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина рассказала, что обыск в квартире парламентария прошел без него. На месте была его супруга, у которой положительный результат теста на коронавирус, уточнила мундеп.

Telegram-канал "Ротонда" сообщил, что из квартиры парламентария изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек. В документах об обыске упоминается уголовное дело о наркотиках, которые обнаружили в квартире дальнего родственника Резника.

Ранее депутат давал показания в Следственном комитете в рамках данного дела. Позже депутат рассказал о встрече с двумя неизвестными, которые предложили ему осудить протестную акцию по оппозиционеру Алексею Навальному. По словам парламентария, неизвестные заявили, что в случае отказа он будет проходить по делу о наркотиках как обвиняемый, а не свидетель.

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу. Праламентарий открыл свой предвыборный штаб 5 июня.

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