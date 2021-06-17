Госдума окончательно приняла закон о "приземлении" IT-гигантов

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о "приземлении" зарубежных IT-компаний, сообщается на сайте думы.

Законопроект обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов, которые ежедневно посещают более полумиллиона россиян, открывать официальные представительства в России. Также им придется регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать на своем ресурсе ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Также в документе предусмотрены "меры понуждения" к исполнению закона. Например, поисковики должны будут маркировать сайты, не исполняющие закон, исключать их из выдачи, будет запрещена реклама ресурсов-нарушителей в России и размещение на таких сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жестких мер предусмотрены включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денег, прием платежей, а также блокировка ресурса в России.

Напомним, один из авторов законопроекта, Александр Хинштейн, заявлял, что крупные интернет-компании "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства".

Зимой-весной 2021 года Генпрокуратура и Роскомнадзор предъявляли много претензию ряду соцсетей за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях протеста. Административные протоколы были составлены, в том числе, на Facebook, Twiter, "Одноклассники", Google, Telegram, "ВКонтакте" и TikTok, компании получили миллионные штрафы.