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12:55

Седьмой созыв Госдумы завершил весеннюю сессию и работу

фото ЗакС политика Седьмой созыв Госдумы завершил весеннюю сессию и работу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил закрытой весеннюю сессию нижней палаты парламента на заседании 17 июня, передает ТАСС.

Это была последняя сессия седьмого созыва Госдумы. Теперь депутаты будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. После этого их ожидают еще три региональные недели до выборов в Госдуму.

Седьмой созыв Госдумы начал работу в октябре 2016 года. Володин подсчитал, что за время работы состоялось 427 пленарных заседаний.

Выборы в восьмой созыв Госдумы пройдут в сентябре 2021 года. Также накануне Заксобрание Петербурга назначило на 19 сентября выборы в седьмой созыв городского парламента.

Заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдума ряд оппозиционно настроенных кандидатов, но им осложнил задачу законопроект, запрещающий участвовать в выборах причатным к экстремизму. Так, Мосгорсуд признал экстремистскими организациями ФБК*, ФЗПГ* и штабы Навального, а значит, проблемы с выдвижением могут возникнуть как у их участников, так и у тех, кто поддерживал их в интернете. 

Юристка ФБК Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму по этой причине. Также решил не участвовать депутат шестого созыва Госдумы, политик Дмитрий Гудков: он временно уехал из России из-за угроз о продолжении уголовного дела о долгах фирмы его родственников по аренде.

*ФБК и ФЗПГ внесены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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