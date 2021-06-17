Минздрав рассматривает вариант с платной вакцинацией мигрантов препаратом "Спутник Лайт"

В Минздраве придумали, как решить проблему с вакцинацией иностранцев, которую в начале июня обозначил президент, и в настоящее время сосредоточились на одном из вариантов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу подмосковного Минздрава Светлану Стригункову.

"Вопрос прорабатывает Минздрав РФ о том, чтобы использовать этот "Лайт" платно для мигрантов. На следующей неделе ожидаем выход этого решения", - рассказала женщина, имея в виду вакцину "Спутник Лайт".

На сегодняшний день эта категория граждан вправе получить бесплатную инъекцию только при предъявлении полиса ОМС. Создать условия для платной вакцинации мигрантов Владимир Путин попросил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.