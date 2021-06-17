В Петродворцовом районе открывается долгожданное новое здание поликлиники №122

В Стрельне 18 июня откроет свои двери новое здание поликлиники №122, выполненные работы в котором осмотрел губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

"Этот объект строился с 2014 года, сменилось несколько подрядчиков. И только, когда мы в 2018 году передали его добросовестным строителям, он был достроен", - отметил он.

В предыдущие годы поликлиника занимала помещения жилого дома, находившиеся в неудовлетворительном состоянии и не позволявшие эксплуатировать современную медицинскую технику. В новом здании на Львовской улице, 16 медучреждение позволит осуществлять 340 посещений за одну смену, что на 60 посещений больше максимума, который предусматривало старое здание.

В достроенном здании площадью 10 тысяч кв. метров будут доступны, в частности, женская консультация, отделения лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, а также бассейн для лечебно-профилактических целей.

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