РИА "Новости": После ДТП в Липецке сенатор Королев складывает полномочия

Член Совета Федерации от Липецкой области Олег Королев, в мае ставший героем ДТП на территории родного города, решил отказаться от мандата, передает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Решение, по его словам, связано с ухудшением состояния здоровья, с которым сенатор связывал также и свою аварию: Королев сетовал на гипертонический криз, настигший его за рулем джипа.

Интересно, что на следующий день после дорожного инцидента политик "в связи с нездоровым ажиотажем" решил приостановить свое членство в "Единой России".

Ряд Telegram-каналов в середине мая сообщал о том, что непосредственно после аварии, во время которой сенатор ехал крайне неуверенно по разделительной полосе и сбил дорожный знак, Королев отказался от медицинского освидетельствования.