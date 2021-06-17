Навальный поразился последним словам Путина о себе и своем преследовании

До находящегося в покровской колонии оппозиционера Алексея Навального дошли слова президента Владимира Путина о нем и о его преследовании, озвученные по результатам встречи с американским лидером Джозефом Байденом. Путин, в числе прочего, заявил, что Навальный сознательно нарушил требования законодательства, выехав за границу на лечение в конце августа 2020 года. При этом президент упустил из виду то, что его оппонент в этот момент из-за отравления находился в коме и, более того, Путин сам уже признавался, что сам распоряжался о вылете медицинского борта с Навальным прошлым летом.

"Просто не говорит ни слова правды. Даже когда знает, что будет моментально разоблачен, - врет. Даже когда недавно врал противоположное. Он явно чисто физически не может не врать. А если перестанет, то его начнет раздувать, как персонажей из фильма "Вспомнить все"", - оценил Навальный выступление Путина в новом тексте, выложенном в его Instagram.

Оппозиционер попросил своих подписчиков подыскать в литературе подходящее всему описанному выше психическое расстройство.

Отметим, что спустя день после пресс-конференции президента Дмитрий Песков попросил журналистов "не цепляться к словам" и признался им в том, что "президент обладает той информацией, которой обладает".