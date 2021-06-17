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14:55

Активистку Никульшину из Pussy Riot арестовали на 15 суток

фото ЗакС политика Активистку Никульшину из Pussy Riot арестовали на 15 суток

Активистка и акционистка из панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина получила от суда в Москве 15 суток административного ареста, передает "ОВД-Инфо". Девушке вменили неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

Никульшину задержали накануне возле ее дома. Первоначально ее попросили предъявить документы и дать объяснения в отделе, но она отказалась, в связи с чем и была задержана. Интерес к активистке у полиции возник после появившейся у силовиков информации о том, что Никульшина якобы готовилась сорвать чемпионат Европы в Петербурге.

Отметим, что Pussy Riot летом 2018 года устроили резонансную акцию прямо во время матча чемпионата мира по футболу, выбежав прямо на футбольное поле и протестуя против полицейского произвола.

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