Комздрав: В больницы Петербурга каждый день увозят более 800 петербуржцев с COVID-19

Комитет по здравоохранению впервые с начала июня отчитался о ситуации с госпитализацией пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге.

По данным комитета, в среднем в больницы ежедневно увозят 800 - 850 человек с диагнозом COVID-19. Доля тяжелых больных в стационарах - около 18%. На инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной – 269.

Всего в Петербурге развернуты 8 815 коек для пациентов с СOVID-19 в 11 стационарах города на 15 площадках, в одном федеральном учреждении и двух детских. С 18 июня будут развернуты еще 150 коек в городской больнице №33 в Колпино, из них 20 - реанимационные. Принимать пациентов с коронавирусом начала Мариинская больница, где дополнительно развернули еще 680 коек, со следующей неделе постепенно в борьбу с вирусом вступит Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова.

Смольный с начала июня перестал публиковать информационные бюллетени по ситуации с коронавирусом в Петербурге, присылая лишь справки о ходе вакцинации. 16 июня журналисты в чате с комздравом спросили о статистике, но вместо ответа им запретили слать сообщения, сменив настройки. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц.

За последнюю неделю, по данным федерального оперштаба, в Петербурге ежедневно выявляют более 900 новых случаев заболевания. За 16-17 июня штаб отчитался о 946 заболевших.